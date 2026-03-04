Inscription
#Essais

20/20 à l'oral de français avec Selene

Selene Godoy

ActuaLitté
20/20 A L'ORAL DE FRANCAIS C'EST POSSIBLE AVEC SELENE ! Que vous soyez en 1re générale ou technologique, laissez-vous guider et allez directement à l'essentiel... Les 4 étapes de l'épreuve expliquées, avec des exemples et des fiches. - Lecture - Analyse linéaire - Grammaire - EntretienDes techniques pour gérer le stress et améliorer votre prise de parole Des conseils pour organiser votre brouillon et structurer vos réponses Des outils pour réviser efficacement et mémoriser durablement Des stratégies pour briller lors de l'entretien et répondre aux questions déstabilisantes Réussir l'oral, c'est une question de méthode et d'entraînement !

Auteur

Editeur

Genre

Français

20/20 à l'oral de français avec Selene

Paru le 04/03/2026

225 pages

19,95 €

9782017305101
