#Roman jeunesse

Ma Vie, mes Copines ! Tome 39

Catherine Kalengula, Marco Albiero, Pacotine

Résumé Depuis l'arrivée de la petite Nina, l'appartement de la mère et du beau-père de Chloé semble rétrécir un peu plus chaque jour ! Mais quand ils décident de déménager dans un village excentré, c'est tout le monde de Chloé qui s'écroule. Elle devra renoncer à ses activités, aux sorties entre amis... à toute sa vie, en fait ! Comment faire entendre sa voix, alors même que tout le monde se réjouit de ce nouveau départ ? Retrouvez les aventures de trois meilleures amies au collège ! - Une maquette agrémentée d'illustrations en couleur ! - Un texte placé sous le signe de l'amitié et du quotidien - Une histoire au plus près des préoccupations des enfants, sur la thématique du déménagement Dès 8 ans.

Par Catherine Kalengula, Marco Albiero, Pacotine
Chez Hachette

|

Auteur

Catherine Kalengula, Marco Albiero, Pacotine

Editeur

Hachette

Genre

Bibliothèque rose

Ma Vie, mes Copines ! Tome 39

Catherine Kalengula, Marco Albiero, Pacotine

Paru le 04/02/2026

128 pages

Hachette

5,90 €

Scannez le code barre 9782017354734
9782017354734
© Notice établie par ORB
