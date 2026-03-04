Un Héritage d'Honneur et de Sang Tome 1

Melei Leota et les siens vivent en paix sur l'archipel d'Onoluna'e, loin de la menace des Fléaux, ces effroyables créatures marines. Héritière de la dernière civilisation capable de maîtriser la magie de l'eau, Melei est destinée à diriger sa communauté et à se marier. Mais elle se demande si elle est vraiment qualifiée pour cette vie qu'on a choisie pour elle. Quand elle prend une décision qui bouleverse son peuple, Melei est rongée par la culpabilité et décide de quitter son île, prête à tout pour réparer ses erreurs. Même à s'allier à Galad Stronghold, ce chasseur de Fléaux aussi exaspérant qu'arrogant, qui a lui aussi un héritage à honorer. Tout les sépare. Pourtant, Melei et Galad vont devoir naviguer à deux. Et espérer ne pas se faire emporter par les flots...