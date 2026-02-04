Inscription
#Album jeunesse

Sauvetages sensationnels

Nickelodeon

Partez en mission sensationnels avec Chase, Stella, Marcus, Ruben, Rocky et Everest ! 7 histoires de la Pat' Patrouille pour toujours plus d'aventures : La mission de ChaseLa mission de StellaLa mission de RubenLa mission de RockyLa mission de MarcusLa mission de ZumaLiberty à la rescousseDes histoires à lire en 5 minutes avant d'aller dormir Un recueil souple avec rabat, pratique à lire le soir ! Résumé : Dans la Grande Vallée ou sur l'île de la Montagne Qui Gronde, la Pat' Patrouille est prête pour des sauvetages sensationnels ! Retrouve tes héros préférés dans sept histoires à lire en cinq minutes. Dès 3 ans.

Par Nickelodeon
Chez Hachette

|

Auteur

Nickelodeon

Editeur

Hachette

Genre

Hachette

Sauvetages sensationnels

Nickelodeon

Paru le 04/02/2026

160 pages

Hachette

9,95 €

9782017349204
