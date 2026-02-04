Inscription
Roman francophone

Throttled

Lucile Trouvé, Lauren Asher

ActuaLitté
Audacieux, arrogant et héritier d'une lignée de champions de formule 1, Noah Slade voue une rancune tenace à Santiago Alatorre, qui lui a volé le titre de champion du monde. Rien ne l'avait préparé à ce que son rival rejoigne Bandini, son écurie, deux ans plus tard. Si la tension est palpable, les deux pilotes tentent de rester professionnels. C'était sans compter la présence de Maya, la petite soeur de Santiago, qui les suivra toute la saison pour réaliser un vlog. Irrésistiblement attiré par la jeune femme, Noah se lance le défi de la faire craquer. Si elle ne semble pas indifférente, Maya s'interdit tout rapprochement : hors de question de céder à ce séducteur et de prendre le risque de déstabiliser son frère lors du championnat. Sauf que sur les pistes, tout peut rapidement déraper...

Hachette

Hachette

Romance sexy

Throttled

Lauren Asher trad. Lucile Trouvé

Paru le 04/02/2026

475 pages

Hachette

8,90 €

9782017348634
