Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Imaginaire

Immortal Dark

H. Lenoir, Tigest Girma

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans le monde de Kidan Adane, les vampires existent. Ils se nourrissent d'humains issus de lignées spécifiques, qu'on appelle les Maisons. Quand sa soeur June disparaît, Kidan est convaincue que le dangereux vampire Susenyos Sagad, lié à sa propre Maison, l'a kidnappée. Pour la retrouver, Kidan intègre l'université d'élite d'Uxlay, où humains et vampires étudient afin d'assurer une coexistence pacifique entre leurs deux espèces. Là-bas, la jeune femme tente de se rapprocher de Susenyos, mais il ne cesse de la repousser. Peu importe que la violence du vampire lui rappelle la sienne et l'attire vers une vie de ténèbres : Kidan a décidé de libérer June et de tuer Susenyos, quel que soit le prix de sa vengeance. Quand un meurtre secoue les murs d'Uxlay, Kidan s'enfonce plus loin dans le monde impitoyable des vampires, au péril de son âme. Elle y découvre une menace vieille de plusieurs siècles. Une menace qui serait liée à June...

Par H. Lenoir, Tigest Girma
Chez Hachette

|

Auteur

H. Lenoir, Tigest Girma

Editeur

Hachette

Genre

Mondes fantastiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Immortal Dark par H. Lenoir, Tigest Girma

Commenter ce livre

 

Immortal Dark

Tigest Girma trad. H. Lenoir

Paru le 04/02/2026

512 pages

Hachette

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017258315
9782017258315
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.