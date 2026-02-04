Immortal Dark

Dans le monde de Kidan Adane, les vampires existent. Ils se nourrissent d'humains issus de lignées spécifiques, qu'on appelle les Maisons. Quand sa soeur June disparaît, Kidan est convaincue que le dangereux vampire Susenyos Sagad, lié à sa propre Maison, l'a kidnappée. Pour la retrouver, Kidan intègre l'université d'élite d'Uxlay, où humains et vampires étudient afin d'assurer une coexistence pacifique entre leurs deux espèces. Là-bas, la jeune femme tente de se rapprocher de Susenyos, mais il ne cesse de la repousser. Peu importe que la violence du vampire lui rappelle la sienne et l'attire vers une vie de ténèbres : Kidan a décidé de libérer June et de tuer Susenyos, quel que soit le prix de sa vengeance. Quand un meurtre secoue les murs d'Uxlay, Kidan s'enfonce plus loin dans le monde impitoyable des vampires, au péril de son âme. Elle y découvre une menace vieille de plusieurs siècles. Une menace qui serait liée à June...