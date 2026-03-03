Inscription
Ils se sont sauvés eux-mêmes

Ils se sont sauvés eux-mêmes

Eliane Fijalkow, Fijalkow Jacques

60 histoires de vie de personnes originaires de toute la France et de l'Europe. Cet ouvrage n'est pas le récit anonyme mais le récit raconté par un membre de chaque famille. Nombre de Juifs ont pu se sauver parce qu'ils ont eux-mêmes pris les mesures qui leur ont permis d'y parvenir. C'est ce à quoi ce livre se propose d'apporter une première réponse. Les témoins sont aussi variés que possible dû leur origine sociale, nationale ou de genre. Entre autres comme témoins connus : Jean-Pierre Melville réalisateur de films, Francis Lemarque chanteur, René Kapel aumônier régional de Toulouse, Pierre Dreyfus-Schmidt maire de Belfort, les enfants cachés de Castres et de Mazamet, Gerhard Leo, Allemand, résistant, Dora Schaul Une femme dans le Travail allemand, Cécile Reims graveuse...

Par Eliane Fijalkow, Fijalkow Jacques
Chez Tirésias

|

Auteur

Eliane Fijalkow, Fijalkow Jacques

Editeur

Tirésias

Genre

TRAVAUX SUR LA MEMOIRE

Ils se sont sauvés eux-mêmes

Eliane Fijalkow, Fijalkow Jacques

Paru le 03/03/2026

Tirésias

33,00 €

9791096930272
© Notice établie par ORB
