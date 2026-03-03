Le Sang des Titans

Après des années d'oppression, les femmes de Fei se sont révoltées. Réfugiées au coeur du Royaume Envolé, elles ont bâti une forteresse imprenable sur les restes gorgés de magie des titans aujourd'hui disparus. Elles y vivent en paix, loin de l'oppression des hommes dont elles ont attisé une profonde colère. Pourtant, lorsque Vaihere rentre de maraude, il ne reste plus rien sur l'île volante : ni ses habitantes, ni son foyer. Pire encore, les précieux restes de titans son foyer. Alors que Vaihere tente de rassembler les autres Maraudeuses, son bateau heurte le ballon d'un explorateur Fei... loin, très loin, de l'endroit dans lequel ce dernier devrait se trouver. Mais peut-elle se fier à lui pour retrouver les siennes alors que tout son être lui hurle de le jeter par-dessus bord, dans l'océan-d'en-bas ? Et combien de menaces plus dangereuses que de simples hommes devra-t-elle affronter, quand d'anciennes légendes semblent toujours hanter les orages ?