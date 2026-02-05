Inscription
Réussir aux USA

Vanina Joulin-Batejat, Catherine Henin-Clark

ActuaLitté
Vous rêvez de vous installer aux Etats-Unis, seul ou en famille, ou d'y implanter votre entreprise ? Ce projet exige plus que de l'enthousiasme : il nécessite une compréhension fine du pays, de sa culture, de son histoire et de ses modes de fonctionnement, ainsi qu'un projet solide, un savoir-faire reconnu et des ressources financières adaptées. Ce guide pratique met fin aux idées reçues, aux mythes et aux stéréotypes sur la vie et le travail aux Etats-Unis. Il accompagne les futurs expatriés et entrepreneurs dans toutes les étapes : business plan, choix du statut juridique, assurances, sécurité sociale, fiscalité, démarches personnelles et familiales... Grâce aux conseils avisés de l'autrice, vous pourrez anticiper les formalités, limiter les risques et préparer votre feuille de route pour réussir votre projet. Avec organisation et détermination, le rêve américain devient accessible !

Editeur

Gereso Editions

Genre

Carrière et réussite

Réussir aux USA

Vanina Joulin-Batejat

Paru le 05/02/2026

213 pages

Gereso Editions

23,00 €

9791039711050
© Notice établie par ORB
