L'art de ne pas être d'accord

Alexis Dresco

Dans le monde professionnel, l'esprit critique est une ressource précieuse. Il protège des manipulations, stimule l'innovation, éclaire les choix et nourrit l'intelligence collective. Pour chacun, il devient aussi un levier d'épanouissement et de progression. Pourtant, penser par soi-même n'a rien d'évident. Nos biais cognitifs et nos raisonnements automatiques limitent souvent notre discernement. Les reconnaître et apprendre à les dépasser est une étape essentielle pour exercer un jugement plus lucide. Ce livre propose une démarche pratique et concrète : comprendre les mécanismes qui altèrent la pensée, adopter les postures et compétences clés de l'esprit critique, analyser avec clarté faits, opinions et présupposés, et créer des environnements collectifs où la remise en question devient une force. A travers méthodes, exemples et exercices, l'auteur montre qu'apprendre "l'art de ne pas être d'accord" ne signifie pas s'opposer systématiquement, mais dialoguer autrement, enrichir les décisions et donner plus de sens au travail. Un livre indispensable pour toutes celles et ceux qui veulent cultiver lucidité, confiance et engagement au coeur des organisations.

Par Alexis Dresco
Gereso Editions

|

Auteur

Alexis Dresco

Editeur

Gereso Editions

Genre

Carrière et réussite

L'art de ne pas être d'accord

Alexis Dresco

Paru le 05/02/2026

190 pages

Gereso Editions

20,00 €

9791039711043
