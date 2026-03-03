Inscription
#Essais

Petit manuel des « Grands O(raux) » des concours A et A+ fonction publique

Renaud Thielé

ActuaLitté
Ce petit guide est destiné aux candidats qui souhaitent se préparer à l'épreuve de l'entretien (le fameux "Grand O") des différents concours A et A+ de l'administration publique (INSP, IRA, IFP, SA, INET, attaché territorial, EHESP...) ou parapublique (EN35, cadre de la Banque de France...) ou des concours de la magistrature (ENM, magistrat administratif, magistrat financier). Il s'adresse également, plus largement, à tous ceux qui souhaitent préparer un entretien de recrutement dans le secteur public ou une audition dans le cadre d'une formation académique orientée vers les carrières publiques (admission en master, audition d'admission en classe préparatoire...). Il comporte quatre parties : Une méthodologie précise pour construire, pas à pas, sa présentation écrite (fiche individuelle de présentation, curriculum vitae, lettre de motivation, dossier de validation des acquis de l'expérience...) et sa présentation orale ; 80 questions de personnalité, les plus fréquemment posées par les jurys et des conseils sur la manière d'y répondre ; 40 types les plus courants de mises en situation (et les variantes et relances associées) et comment y réagir ; Une méthodologie pour préparer les questions d'actualité avec des arguments pour répondre aux 50 questions d'opinion les plus fréquemment posées par les jurys, par exemple : "Faut-il évoluer vers une Vle République ? ", "Faut-il développer l'énergie nucléaire ? ", "Faut-il taxer davantage les revenus du patrimoine ? ", "La politique pénale est-elle laxiste ? ", "Peut-on défendre le protectionnisme ? ", "Faut-il instaurer un revenu universel ? ".

Par Renaud Thielé
Chez Ellipses

|

Auteur

Renaud Thielé

Editeur

Ellipses

Genre

Concours administratifs

Lire un extrait
ActuaLitté
9782340113718
© Notice établie par ORB
plus d'informations

