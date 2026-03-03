6 semaines pour réussir sa spécialité HGGSP Bac Tle

Cet ouvrage est destiné aux élèves de baccalauréat général se préparant à l'épreuve écrite de 4 heures de la spécialité Histoire Géographie, Géopolitique et Sciences politiques (HGGSP). Il a deux finalités : d'une part, aller à l'essentiel et fournir des fiches de révisions pour chacun des éléments du programme dans un esprit à la fois synthétique et essentiellement visuel. Chaque jalon est ainsi résumé sous la forme d'un tableau, d'une frise chronologique, d'une carte mentale ou bien d'une carte visuelle, associant dessins et mots clés ; d'autre part, proposer des exercices méthodologiques qui décomposent les deux exercices majeurs de l'épreuve, à savoir la dissertation et l'analyse critique de documents. Des points méthodes réguliers précèdent des exercices courts et concrets. Des points focus sont inclus au gré des jalons afin d'ouvrir sur un fait d'actualité ou d'élargir la culture générale.