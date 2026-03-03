Inscription
#Essais

6 semaines pour réussir sa spécialité HGGSP au bac Tle

Aurélia Bourse

ActuaLitté
Cet ouvrage est destiné aux élèves de baccalauréat général se préparant à l'épreuve écrite de 4 heures de la spécialité Histoire Géographie, Géopolitique et Sciences politiques (HGGSP). Il a deux finalités : d'une part, aller à l'essentiel et fournir des fiches de révisions pour chacun des éléments du programme dans un esprit à la fois synthétique et essentiellement visuel. Chaque jalon est ainsi résumé sous la forme d'un tableau, d'une frise chronologique, d'une carte mentale ou bien d'une carte visuelle, associant dessins et mots clés ; d'autre part, proposer des exercices méthodologiques qui décomposent les deux exercices majeurs de l'épreuve, à savoir la dissertation et l'analyse critique de documents. Des points méthodes réguliers précèdent des exercices courts et concrets. Des points focus sont inclus au gré des jalons afin d'ouvrir sur un fait d'actualité ou d'élargir la culture générale.

Par Aurélia Bourse
Chez Ellipses

|

Auteur

Aurélia Bourse

Editeur

Ellipses

Genre

Sciences politiques

6 semaines pour réussir sa spécialité HGGSP au bac Tle

Aurélia Bourse

Paru le 03/03/2026

250 pages

Ellipses

15,90 €

ActuaLitté
9782340112872
