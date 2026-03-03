Inscription
Les clés du démembrement de propriété

Fabrice de Longevialle

Le démembrement de propriété est un mécanisme juridique qui consiste à diviser la pleine propriété d'un bien (immobilier, actions, etc.) en deux droits distincts détenus par deux personnes différentes : l'Usufruitier qui a le droit d'utiliser le bien (usus) ou d'en percevoir les revenus (fructus), comme les loyers et le Nue-Propriétaire qui peut disposer du bien, c'est-à-dire de le vendre ou le modifier, mais seulement avec l'accord de l'usufruitier. L'intérêt principal du démembrement est l'optimisation fiscale et successorale.

Chez Gualino Editeur

Auteur

Fabrice de Longevialle

Editeur

Gualino Editeur

Genre

Gestion de patrimoine

Les clés du démembrement de propriété

Fabrice de Longevialle

Paru le 17/03/2026

224 pages

Gualino Editeur

25,00 €

9782297287692
