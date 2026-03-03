Inscription
Mélusine

Michel Cordeboeuf

ActuaLitté
Pressine, une jeune fée qui reçoit ses ensei-gnements dans l'île lointaine d'Avalon, est charmée par cette forme étrange de la vie humaine que sa tante Morgane lui raconte. Elle s'y retrouve projetée par un sortilège inattendu, emportée dans une destinée aventureuse avec l'espoir d'un amour total qui donnera naissance à sa fille, Mélusine.

Par Michel Cordeboeuf
Chez Le Sas-culture

|

Auteur

Michel Cordeboeuf

Editeur

Le Sas-culture

Genre

Contes et nouvelles

Mélusine

Michel Cordeboeuf

Paru le 03/03/2026

188 pages

Le Sas-culture

14,00 €

9791094197127
