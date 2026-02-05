Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Une femme reposée est une femme libre

Frédérique Corre Montagu, Nicola Jane Hobbs

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Et si la véritable révolution féministe, c'était le repos ? Dans un monde qui glorifie la productivité et impose aux femmes de ne jamais faiblir, Nicola Jane Hobbs propose une révolution douce mais radicale : arrêter de s'épuiser et devenir une femme reposée. Psychologue et thérapeute, l'autrice part de son expérience personnelle de fatigue extrême et de conditionnement patriarcal pour bâtir un chemin vers une vie plus apaisée, incarnée et joyeuse. Dans ce livre-manifeste, à la croisée du développement personnel et du féminisme contemporain, elle propose un chemin de transformation féminine centré sur le repos, non comme faiblesse ou luxe, mais comme acte politique, de survie et de libération. Découvrez dans ce livre un programme pratique en 6 étapes avec : - Des rituels de repos simples à instaurer dans vos vies à mille à l'heure ; - Des pratiques de soin pour apprendre à réguler votre système nerveux ; - Des stratégies très concrètes pour naviguer au milieu des inévitables facteurs de stress. Psychologue agréée, Nicola Jane Hobbs est confrontée depuis plus de dix ans à l'épuisement des femmes qu'elle aide à naviguer entre des injonctions multiples. Afin de les accompagner au mieux, elle a créé The Relaxed Woman, une communauté dédiée aux femmes et visant à les aider à se remettre du stress et de l'épuisement professionnel.

Par Frédérique Corre Montagu, Nicola Jane Hobbs
Chez Leduc.s éditions

|

Auteur

Frédérique Corre Montagu, Nicola Jane Hobbs

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Réussite personnelle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Une femme reposée est une femme libre par Frédérique Corre Montagu, Nicola Jane Hobbs

Commenter ce livre

 

Une femme reposée est une femme libre

Nicola Jane Hobbs trad. Frédérique Corre Montagu

Paru le 05/02/2026

288 pages

Leduc.s éditions

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791028536527
9791028536527
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.