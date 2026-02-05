Une femme reposée est une femme libre

Et si la véritable révolution féministe, c'était le repos ? Dans un monde qui glorifie la productivité et impose aux femmes de ne jamais faiblir, Nicola Jane Hobbs propose une révolution douce mais radicale : arrêter de s'épuiser et devenir une femme reposée. Psychologue et thérapeute, l'autrice part de son expérience personnelle de fatigue extrême et de conditionnement patriarcal pour bâtir un chemin vers une vie plus apaisée, incarnée et joyeuse. Dans ce livre-manifeste, à la croisée du développement personnel et du féminisme contemporain, elle propose un chemin de transformation féminine centré sur le repos, non comme faiblesse ou luxe, mais comme acte politique, de survie et de libération. Découvrez dans ce livre un programme pratique en 6 étapes avec : - Des rituels de repos simples à instaurer dans vos vies à mille à l'heure ; - Des pratiques de soin pour apprendre à réguler votre système nerveux ; - Des stratégies très concrètes pour naviguer au milieu des inévitables facteurs de stress. Psychologue agréée, Nicola Jane Hobbs est confrontée depuis plus de dix ans à l'épuisement des femmes qu'elle aide à naviguer entre des injonctions multiples. Afin de les accompagner au mieux, elle a créé The Relaxed Woman, une communauté dédiée aux femmes et visant à les aider à se remettre du stress et de l'épuisement professionnel.