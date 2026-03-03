Dans les profondeurs souterraines, l'écosystème des anyrs s'affaiblit. Récoltes en baisse, propagation de l'empierre, paliers désertés... Prisma assiste impuissante au déclin de son peuple. Dotée d'une ouïe particulière, elle est la seule à percevoir les anomalies qui surviennent dans le chant métallique de l'Arbre-Noyau. Hallucine-t-elle ou est-ce le signe d'un nouveau danger ? Au pied du mur, la discrète anyre va devoir affronter ses peurs. Et espérer qu'il ne soit pas trop tard pour inverser le cours du destin. Entrez dans un roman de nature fantasy sensoriel et onirique.