Se réaligner en 17 minutes par jour

Vous vous sentez fatigué, stressé, et, malgré toute votre bonne volonté, vous n'arrivez plus à prendre du temps pour vous ? Il est urgent d'agir ! Et si quelques minutes seulement par jour suffisaient à inverser la tendance ? Camille Soustra, coach somatique et professeure de yoga, vous propose son approche fondée sur les neurosciences et approuvée par des centaines de personnes. Grâce à son programme, vous pourrez apaiser votre système nerveux, libérer vos émotions et vivre enfin une vie alignée, en pratiquant quotidiennement des rituels simples et puissants. Ouvrez-vous à une vie qui vous ressemble à travers trois piliers : - Le corps, boussole intérieure : régulez votre système nerveux, restaurez votre énergie et créez une sécurité intérieure ; - Le mental, copilote apaisé : libérez les émotions bloquées, transformez vos croyances limitantes et retrouvez l'espace du choix ; - Le coeur, véritable pilote : écoutez votre sagesse intuitive, prenez des décisions justes et osez l'authenticité. Dans chacun des 17 chapitres, découvrez de nombreux rituels : respiration, posture, journaling, visualisation, méditation... qui prennent moins de 17 minutes chaque jour. 17 minutes par jour pour retrouver équilibre, clarté et énergie ! Ancienne directrice de communication, Camille Soustra a tout quitté après un burn-out. Elle découvre alors que la clé de la transformation réside dans la compréhension de notre système nerveux autonome. Elle accompagne aujourd'hui des centaines de femmes à travers son programme RéHarmonie. Son approche ? Une anti-méthode révolutionnaire : des rituels de 5 à 20 minutes, adaptables, pour apprendre à écouter son corps et retrouver son libre arbitre. Présente sur les réseaux (@camille_soustra), avec plus de 150 000 abonnés, Camille Soustra prend soin des autres avec son approche efficace, loin des injonctions à la performance et de la quête effrénée du bien-être.