Et si les coïncidences étaient des messages ? Après la mort brutale de son mari, le Dr Tara Swart, célèbre neuroscientifique, commence à voir des rouges-gorges, des nombres récurrents, des coeurs et une série de synchronicités. Ces "signes" l'aident à traverser le deuil, à retrouver un sens à sa vie... et éveillent chez elle une question vertigineuse : "Et si le hasard n'existait pas ? " En s'appuyant sur d'étonnants témoignages et sur les dernières découvertes en neurosciences, elle vous apprend à : - Reconnaître vos propres signes (rêves, symboles, coïncidences, rencontres). - Entraîner votre cerveau à décrypter les signes. - Activer et développer votre intuition grâce à vos sens. - Vous libérer des distractions et du stress pour vous concentrer sur l'essentiel. - Vous sentir guidé dans les moments de doute et prendre de meilleures décisions. "Un mélange puissant de science, d'intuition et de mystère". Mel Robbins, auteure de La Théorie Let Them (Ed. Leduc) "Ce n'est pas qu'un livre, c'est une expérience de guérison". Jay Shetty, auteur de Penser comme un moine (Ed. Trédaniel) NEW YORK TIMES BEST-SELLER SUNDAY TIMES BEST-SELLER Dr Tara Swart est médecin, professeure au MIT et neuroscientifique mondialement connue. Ses travaux sur le cerveau, l'intuition et la transformation personnelle ont touché des millions de lecteurs et d'auditeurs dans le monde.