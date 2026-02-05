Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Signes

Véronique Minder, Tara Swart

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Et si les coïncidences étaient des messages ? Après la mort brutale de son mari, le Dr Tara Swart, célèbre neuroscientifique, commence à voir des rouges-gorges, des nombres récurrents, des coeurs et une série de synchronicités. Ces "signes" l'aident à traverser le deuil, à retrouver un sens à sa vie... et éveillent chez elle une question vertigineuse : "Et si le hasard n'existait pas ? " En s'appuyant sur d'étonnants témoignages et sur les dernières découvertes en neurosciences, elle vous apprend à : - Reconnaître vos propres signes (rêves, symboles, coïncidences, rencontres). - Entraîner votre cerveau à décrypter les signes. - Activer et développer votre intuition grâce à vos sens. - Vous libérer des distractions et du stress pour vous concentrer sur l'essentiel. - Vous sentir guidé dans les moments de doute et prendre de meilleures décisions. "Un mélange puissant de science, d'intuition et de mystère". Mel Robbins, auteure de La Théorie Let Them (Ed. Leduc) "Ce n'est pas qu'un livre, c'est une expérience de guérison". Jay Shetty, auteur de Penser comme un moine (Ed. Trédaniel) NEW YORK TIMES BEST-SELLER SUNDAY TIMES BEST-SELLER Dr Tara Swart est médecin, professeure au MIT et neuroscientifique mondialement connue. Ses travaux sur le cerveau, l'intuition et la transformation personnelle ont touché des millions de lecteurs et d'auditeurs dans le monde.

Par Véronique Minder, Tara Swart
Chez Leduc.s éditions

|

Auteur

Véronique Minder, Tara Swart

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Esotérisme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Signes par Véronique Minder, Tara Swart

Commenter ce livre

 

Signes

Tara Swart trad. Véronique Minder

Paru le 05/02/2026

252 pages

Leduc.s éditions

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791028536268
9791028536268
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.