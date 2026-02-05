L'histoire jamais racontée des premiers jours après le décès du pape François et du conclave qui a redéfini l'avenir de l'Eglise. Le 21 avril 2025, le pape François meurt à Rome. Le monde entier s'émeut de la disparition du premier pontife latino-américain et jésuite de l'histoire. Tandis que des millions de fidèles lui rendent hommage, un nouveau chapitre s'ouvre au Vatican : celui de l'incertitude, de l'émotion et des intrigues du pouvoir. Grâce à un accès privilégié aux sources les plus proches du pape et aux cardinaux électeurs, Gerard O'Connell et Elisabetta Piqué - ; journalistes chevronnés et amis personnels de François - ; racontent, depuis le coeur de Rome, les jours vertigineux qui ont suivi sa mort : les manoeuvres secrètes, les jeux d'influence et l'élection inattendue de Léon XIV, le premier pape américain. Un récit au plus près du pouvoir spirituel, où se croisent aussi les voix et les regards de quelques cardinaux français, témoins privilégiés de cette page d'histoire. Sous la forme d'un journal et d'une chronique journalistique, Le dernier conclave offre un portrait intime et saisissant du Vatican à un moment décisif : celui où l'Eglise doit choisir son avenir dans un monde de plus en plus fracturé. -- " Deux témoins privilégiés, d'une rigueur et d'une proximité rares. " La Nación " Un récit à la fois intime et historique. " America Magazine " Journalisme de haut vol, à la croisée de l'histoire et de la mémoire personnelle. " ABC