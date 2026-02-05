Inscription
#Essais

Fragments d'une rationalité sauvage

Henri Volken

Un voyage audacieux entre équations et réflexions. Et si la rigueur des mathématiques pouvait éclairer les complexités des sciences humaines ? Et si une rationalité dite " sauvage " devenait l'une des clés pour penser autrement ? Le livre propose une exploration audacieuse et interdisciplinaire, à la croisée des mathématiques et des sciences humaines. De six textes inspirés par la logique et les mathématiques, émerge un dialogue inattendu entre deux mondes souvent étrangers l'un à l'autre. Le titre, inspiré de " La pensée sauvage " de Claude Lévi-Strauss, suggère qu'aucune forme de rationalité n'est supérieure à une autre. Le langage abstrait des mathématiciens, qui peut paraître " sauvage ", enrichit les perspectives des sciences humaines. L'abstraction invite à penser entre les disciplines. Commentés par des membres du groupe Pi, ces textes nourrissent la curiosité intellectuelle pour repenser les liens entre les savoirs.

Par Henri Volken
Chez inFOLIO

|

Auteur

Henri Volken

Editeur

inFOLIO

Genre

Notions

Fragments d'une rationalité sauvage

Henri Volken

Paru le 05/02/2026

224 pages

inFOLIO

15,00 €

9782889682102
