Fragments d'une rationalité sauvage

Un voyage audacieux entre équations et réflexions. Et si la rigueur des mathématiques pouvait éclairer les complexités des sciences humaines ? Et si une rationalité dite " sauvage " devenait l'une des clés pour penser autrement ? Le livre propose une exploration audacieuse et interdisciplinaire, à la croisée des mathématiques et des sciences humaines. De six textes inspirés par la logique et les mathématiques, émerge un dialogue inattendu entre deux mondes souvent étrangers l'un à l'autre. Le titre, inspiré de " La pensée sauvage " de Claude Lévi-Strauss, suggère qu'aucune forme de rationalité n'est supérieure à une autre. Le langage abstrait des mathématiciens, qui peut paraître " sauvage ", enrichit les perspectives des sciences humaines. L'abstraction invite à penser entre les disciplines. Commentés par des membres du groupe Pi, ces textes nourrissent la curiosité intellectuelle pour repenser les liens entre les savoirs.