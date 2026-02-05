L'appel de Conques

Conques n'est pas que l'étape indispensable qui ressource et inspire le marcheur sur le chemin de Compostelle, allégorie des chemins de la vie où l'on poursuit une quête de sens, avouée ou inavouée. C'est un site qui raconte douze cents ans d'histoire française, nouant un fil d'ariane continu, de Charlemagne à Charles de Gaulle, de l'ermite Dadon au maître Soulages ; il exprime derrière une chronologie agitée une sédimentation de valeurs communes qui mises bout à bout composent aujourd'hui " l'idée française ", allant de l'apport de la chrétienté, à celui de la Renaissance et des Lumières, puis de la Révolution et de la République militante et pacifiée. Une invitation unique à comprendre d'où l'on vient, ce qu'on est, ce qu'on doit poursuivre ensemble ! Cette " fabrique des valeurs " qui caractérise Conques aide tous ceux qui veulent s'approprier notre civilisation à " apprendre la France ". C'est ce syncrétisme culturel, forgé dans la succession des épreuves qui ont fait la France, qu'on ressent si bien en parcourant le village, qui émane de la Majesté de Sainte Foy, qui s'échappe de la symphonie de lumière des vitraux de Soulages et qui se projette désormais vers l'Autre dans une ouverture au monde que le retrait du lieu inspire ; il fait de ce refuge une invitation à se constituer son Musée Imaginaire, la grande idée de Malraux ; il nous aide à emporter sur les chemins ces valeurs françaises qui nous sont transmises et que l'art transfigure et fait nôtre, en réponse à nos questions trop larges illustrées par les photos de l'artiste Patrice Geniez.