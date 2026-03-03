Inscription
#Roman francophone

Un vertige sans nom

Nathalie Maurais

Récit poétique et introspectif, " Un vertige sans nom " plonge au coeur de la dépression et de l'anxiété avec une sincérité bouleversante. Suivant une structure en U la chute puis la remontée l'auteure met en mots la perte, la colère, la quête de sens et la lente reconstruction de soi. Ecrits au plus sombre de l'épreuve, ses textes rappellent qu'il est possible de se relever, de se pardonner et d'apprendre à s'aimer malgré les blessures.

Nathalie Maurais
Chez Les éditions du Panthéon

Auteur

Nathalie Maurais

Editeur

Les éditions du Panthéon

Genre

Poésie

Un vertige sans nom

Nathalie Maurais

Paru le 03/03/2026

120 pages

Les éditions du Panthéon

15,50 €

9782754777001
© Notice établie par ORB
