Récit poétique et introspectif, " Un vertige sans nom " plonge au coeur de la dépression et de l'anxiété avec une sincérité bouleversante. Suivant une structure en U la chute puis la remontée l'auteure met en mots la perte, la colère, la quête de sens et la lente reconstruction de soi. Ecrits au plus sombre de l'épreuve, ses textes rappellent qu'il est possible de se relever, de se pardonner et d'apprendre à s'aimer malgré les blessures.