Je m’entraine en français FLE A1

Apprendre et réviser efficacement le français Un livre de jeux et d'exercices d'entraînement de grammaire, de vocabulaire et de culture française, pour apprendre et réviser efficacement : - une approche pratique, basée sur la vie réelle - des activités ludiques et illustrées - une progression claire et logique - des thématiques variées et une ouverture culturelle (famille, logement, monuments parisiens, gastronomie, administration, soins de santé...) 51 leçons classées par thèmes, avec : - des rappels grammaticaux pratiques - du vocabulaire contextualisé - des dialogues et mises en situation - des exercices variés (compréhension orale et écrite, jeux, fiches à compléter...) EN LIGNE : - des ressources audio pour renforcer l'apprentissage oral - des fiches bonus