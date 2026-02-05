Inscription
Je m’entraine en français FLE A1

Aurélie Lapra-Lebreton

Apprendre et réviser efficacement le français Un livre de jeux et d'exercices d'entraînement de grammaire, de vocabulaire et de culture française, pour apprendre et réviser efficacement : - une approche pratique, basée sur la vie réelle - des activités ludiques et illustrées - une progression claire et logique - des thématiques variées et une ouverture culturelle (famille, logement, monuments parisiens, gastronomie, administration, soins de santé...) 51 leçons classées par thèmes, avec : - des rappels grammaticaux pratiques - du vocabulaire contextualisé - des dialogues et mises en situation - des exercices variés (compréhension orale et écrite, jeux, fiches à compléter...) EN LIGNE : - des ressources audio pour renforcer l'apprentissage oral - des fiches bonus

Chez De Boeck supérieur

Paru le 05/02/2026

128 pages

15,90 €

9782807373266
