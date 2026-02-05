Inscription
#Essais

Apprivoiser l'IA en famille

Sébastien Seguin, Axelle Desaint

Un guide pratique et ludique indispensable pour mieux comprendre comment fonctionne l'IA et accompagner l'utilisation qu'en font nos enfants et nos ados au quotidien. Vous faites partie d'une génération qui a grandi avec Internet et les réseaux sociaux ? Vos enfants et vos ados, eux, grandissent avec l'intelligence artificielle. Vous aimeriez les aider à tirer le meilleur de ce nouvel outil, tout en les sensibilisant à ses limites... mais vous craignez de ne pas totalement maîtriser le sujet vous-même ? Grâce à ce livre, devenez leur guide dans l'univers de l'IA ! - Des explications claires sur l'IA et une présentation synthétique des outils existants et de leurs différentes utilisations. - Des ateliers ludiques pour comprendre comment fonctionne un algorithme et la façon dont une IA trie et crée des contenus. - Des fiches pratiques pour encadrer l'usage des écrans et de l'IA à la maison, développer l'esprit critique et la créativité des enfants et accompagner les révisions des ados avec l'IA sans effectuer le travail à leur place. Avec plusieurs années d'expérience dans l'enseignement en tant que professeur de technologie certifié, l'objectif de Sébastien Seguin est de rendre l'IA accessible et utile à tous : aux enseignants, aux élèves... et aux parents.

Sébastien Seguin, Axelle Desaint

De Boeck supérieur

Education de l'enfant

Paru le 05/02/2026

192 pages

17,95 €

9782807373044
