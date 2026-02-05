L'entretien auprès des clientèles non volontaires

Comment entrer en relation d'aide avec une personne qui n'a pas choisi d'être aidée ?? Comment conjuguer écoute bienveillante et exigences institutionnelles, tout en préservant la qualité de l'intervention ?? Travailler avec des clientèles non volontaires - personnes souvent engagées dans un processus d'intervention imposé par un cadre judiciaire, institutionnel ou administratif - exige des outils précis, une posture ajustée et une finesse relationnelle. Là où la méfiance et la résistance dominent, chaque entretien devient un défi, mais aussi une occasion d'aller plus loin. Premier titre de la nouvelle collection "? Savoirs et pratiques criminologiques ? ", cet ouvrage propose une approche accessible, concrète et ancrée dans le terrain. Destiné aux spécialistes de la criminologie, du travail social, de l'intervention communautaire ou psychosociale, ainsi qu'aux personnes en formation, il offre des repères, des exemples parlants et des exercices pratiques pour mieux intervenir dans ces contextes sensibles. Les autrices livrent un guide éclairant, à la fois humain et rigoureux.