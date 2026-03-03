Le Crime du paradis

Une histoire sombre et splendide dans une Côte d'Azur magnétique et sensuelle Florence et Julian Livingstone, un couple d'Américains fortunés, réunissent chaque été un petit cercle d'amis dans leur somptueuse maison du cap d'Antibes. Mais ce monde idyllique s'effondre la nuit où Oscar, leur fils de trois ans, est enlevé dans des conditions mystérieuses. Alors que l'affaire passionne le monde entier et que la peur se répand, le policier chargé de l'enquête se heurte à un mur de mensonges et de secrets. Son chemin va croiser celui de la jeune romancière Agatha Harding qui espère s'emparer du drame pour écrire un best-seller... Un suspense renversant où l'esprit d'Agatha Christie rencontre l'atmosphère fiévreuse de Tendre est la nuit jusqu'à un dénouement prodigieux Un immense plaisir de lecture