4 semaines pour réussir les épreuves de philosophie Tle

Magali Xavier

Cet ouvrage a pour objectif de vous préparer en quatre semaines aux épreuves de philosophie du baccalauréat. Il vous accompagnera au quotidien afin de pouvoir approfondir vos connaissances philosophiques. Chaque semaine de révisions permet d'aborder efficacement les notions du programme et de se familiariser avec les repères philosophiques. 17 fiches de révisions qui vous aideront à peaufiner vos références et à en intégrer de nouvelles. Des fiches de méthodologie, une pour la dissertation et une pour l'explication de texte, pour vous permettre d'aborder l'épreuve de philosophie sereinement lejour]. Un journal de bord qui permet de travailler tous les jours une notion. Ainsi, chaque jour propose une notion qui vous mène vers un entraînement à l'épreuve de l'explication de texte et vers un entraînement à la dissertation. Pour chacun des sujets proposés, une correction guidée complète vos éléments de réponse. Des sujets entièrement corrigés avec deux sujets d'explication de texte et deux sujets de dissertation.

4 semaines pour réussir les épreuves de philosophie Tle

Magali Xavier

Paru le 03/03/2026

250 pages

Ellipses

15,90 €

9782340112858
