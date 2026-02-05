Inscription
#Essais

Droit fiscal

Jean-Raphaël Pellas

ActuaLitté
Des fiches de synthèse accessibles et axées sur les problématiques actuelles du droit fiscal. Une édition mise à jour annuellement. Cette approche du droit fiscal conduit à une présentation méthodique du prélèvement fiscal et des grands impôts applicables en France : les sources du droit fiscal en droit interne et dans l'ordre international , la maîtrise de l'impôt sur le revenu, sur les sociétés, sur la fortune et des impôts locaux. Une description détaillée de la gestion de la TVA. Enfin, une présentation des procédures fiscales et du contentieux fiscal permettent une bonne appréhension du prélèvement fiscal. Un éclairage jurisprudentiel aide à saisir la dynamique de l'impôt. Les fiches de droit fiscal, mises à jour chaque année, permettent une synthèse indiquant clairement les notions essentielles et assurent une préparation efficace aux examens.

Par Jean-Raphaël Pellas
Chez Bréal

|

Auteur

Jean-Raphaël Pellas

Editeur

Bréal

Genre

Droit fiscal

ActuaLitté
