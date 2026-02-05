Le silence et la relation musicale

Les parents et les professionnels sont souvent démunis lorsque la sévérité de l'autisme des enfants a mis en échec différentes approches éducatives, pédagogiques et thérapeutiques. L'accompagnement des enfants fragiles impose de déployer des propositions artistiques dans un lieu qui limite le brouillage des sensations et facilite la rencontre. Geneviève Schneider développe une démarche musicale guidée par l'écoute de l'enfant dans un environnement acoustique prêt à accueillir ses productions sonores ou vocales pour construire avec lui un espace de créativité. Elle nous invite à suivre deux années de séances musicales auprès de trois enfants autistes sévères sans langage verbal. Pour chacun d'eux, un tableau d'observation met en évidence la spécificité de leurs expériences sensorielles, leur goût pour le jeu sonore et vocal, leurs manifestations émotionnelles et leur avancée vers la rencontre avec un autre non menaçant. Il constitue un outil précieux pour les professionnels désireux d'explorer cette démarche innovante. Alliant la théorie musicale contemporaine et la théorie psychanalytique, l'autrice s'appuie sur les points communs aux deux disciplines : l'écoute et le silence qui lui est consubstantiel. En effet, en psychanalyse comme en musique, les phonèmes et les sons émergent du silence qui est proposé par l'écoute du psychanalyste ou du musicien.