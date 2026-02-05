Quatre millimètres à peine

Un roman d'une grande humanité, pour voir autrement ceux que nous appelons " les migrants ". Le nouveau roman bouleversant d'Amélie Antoine. Lorette a grandi à Dunkerque. Le sable à perte de vue, la mer aux couleurs changeantes... c'est chez elle. Sahar et ses parents ont traversé toute l'Europe depuis l'Afghanistan pour arriver jusqu'ici, tout près de ces vagues sombres et intimidantes. C'est pour eux la dernière étape avant le Royaume-Uni. Une nuit, Lorette et sa mère rentrent en voiture et croisent trois silhouettes qui cheminent furtivement le long de la route. Elles pourraient poursuivre leur trajet. Mais elles choisissent de s'arrêter.