Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Les idées qui sauvent

Olivier Marty, Nicolas Bordas

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Et si une idée pouvait tout changer : notre regard sur l'époque, notre manière de vivre, notre façon d'agir. Ce livre rassemble 52 idées pour mieux habiter le monde, réinventer nos liens et retrouver le goût du commun. Inspirées d'essais français et internationaux, nourries par les grands penseurs d'hier et d'aujourd'hui, ces idées disruptives réveillent notre conscience, bousculent nos certitudes et nous ouvrent à des chemins d'action concrets. De la force du compromis à la puissance de la nuance, du sens de la vie au pouvoir du silence, de la sagesse de l'erreur à l'audace du doute, elles nous invitent à devenir de meilleurs ancêtres pour les générations futures, à réhabiliter les vertus du vivant et à participer à la transformation du monde. Réunies pour la première fois dans un ouvrage ces idées qui sauvent dessinent une cartographie sensible et engagée d'un monde en pleine mutation.

Par Olivier Marty, Nicolas Bordas
Chez Novice

|

Auteur

Olivier Marty, Nicolas Bordas

Editeur

Novice

Genre

Communication - Médias

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les idées qui sauvent par Olivier Marty, Nicolas Bordas

Commenter ce livre

 

Les idées qui sauvent

Nicolas Bordas

Paru le 05/02/2026

512 pages

Novice

24,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782492301780
9782492301780
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.