Les idées qui sauvent

Et si une idée pouvait tout changer : notre regard sur l'époque, notre manière de vivre, notre façon d'agir. Ce livre rassemble 52 idées pour mieux habiter le monde, réinventer nos liens et retrouver le goût du commun. Inspirées d'essais français et internationaux, nourries par les grands penseurs d'hier et d'aujourd'hui, ces idées disruptives réveillent notre conscience, bousculent nos certitudes et nous ouvrent à des chemins d'action concrets. De la force du compromis à la puissance de la nuance, du sens de la vie au pouvoir du silence, de la sagesse de l'erreur à l'audace du doute, elles nous invitent à devenir de meilleurs ancêtres pour les générations futures, à réhabiliter les vertus du vivant et à participer à la transformation du monde. Réunies pour la première fois dans un ouvrage ces idées qui sauvent dessinent une cartographie sensible et engagée d'un monde en pleine mutation.