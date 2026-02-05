Inscription
#Roman francophone

Le jeu de la joie

Ewa Janina

ActuaLitté
Comment surmonter chaque épreuve de la vie ? Avec le jeu de la joie, Talya a peut-être la réponse. Après le décès de son père, Talya est envoyée vivre chez sa tante Clara dans le sud de la France. A son arrivée, l'accueil est glacial. Le grand domaine où réside sa tante tombe en décrépitude et Clara, colérique et autoritaire, ne pense qu'à ses chevaux. Malgré tout, la jeune orpheline reste optimiste. Grâce au jeu de la joie que lui a transmis son père, elle décide de voir le bon côté des choses : le contact avec la nature, un nouvel environnement à découvrir... Mais arrivera-t-elle à garder sa bonne humeur face aux tribulations qui l'attendent ? Avec ce premier roman enchanteur, Ewa Janina rend hommage au best-seller international Pollyanna d'Eleanor H. Porter et nous rappelle l'importance des petits bonheurs et des bienfaits de la nature. "Une histoire inspirante, portée par une héroïne sincère et lumineuse". Cécile, @serialectrice_ Ewa Janina a choisi de tourner le dos à une carrière toute tracée entre Londres et Paris pour suivre sa passion : les chevaux. Aujourd'hui installée avec ses sept chevaux et ses deux chiens près de Montpellier, en Petite Camargue, elle codirige une compagnie d'art équestre. Le Jeu de la joie est son premier roman.

Par Ewa Janina
Chez Editions Nami

|

Auteur

Ewa Janina

Editeur

Editions Nami

Genre

Littérature française

Le jeu de la joie

Ewa Janina

Paru le 05/02/2026

411 pages

Editions Nami

19,00 €

ActuaLitté
9782487606241
© Notice établie par ORB
