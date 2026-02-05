L'école de la Marche

La marche a tant à nous apprendre : marche de loisir ou marche spirituelle, tantôt revitalisante, tantôt apaisante, chargée de forces mystérieuses et foyer infini de découvertes, écoutons les multiples enseignements qu'elle nous délivre. Ce recueil joliment illustré présente une centaine de textes inspirants de scientifiques, écrivains, poètes et philosophes parmi les plus illustres qui ont célébré la marche (Sylvain Tesson, Jean-Christophe Rufin, Jim Harrison, Jean-Jacques Rousseau, etc.). A leur manière, ils sont les passeurs qui nous révèlent avec clairvoyance et sensibilité comment se reconnecter à notre nature profonde en marchant. Autant de leçons de sagesse et de bien-être applicables à notre quotidien pour (re)trouver sérénité et bonheur. 10 thèmes forts : A la rencontre de soi ; Célébrer la marche ; Chemins spirituel ; Magie de la solitude ; La force du chemin, etc.