Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

L'école de la Marche

Suzac

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La marche a tant à nous apprendre : marche de loisir ou marche spirituelle, tantôt revitalisante, tantôt apaisante, chargée de forces mystérieuses et foyer infini de découvertes, écoutons les multiples enseignements qu'elle nous délivre. Ce recueil joliment illustré présente une centaine de textes inspirants de scientifiques, écrivains, poètes et philosophes parmi les plus illustres qui ont célébré la marche (Sylvain Tesson, Jean-Christophe Rufin, Jim Harrison, Jean-Jacques Rousseau, etc.). A leur manière, ils sont les passeurs qui nous révèlent avec clairvoyance et sensibilité comment se reconnecter à notre nature profonde en marchant. Autant de leçons de sagesse et de bien-être applicables à notre quotidien pour (re)trouver sérénité et bonheur. 10 thèmes forts : A la rencontre de soi ; Célébrer la marche ; Chemins spirituel ; Magie de la solitude ; La force du chemin, etc.

Par Suzac
Chez Suzac

|

Auteur

Suzac

Editeur

Suzac

Genre

Récits de voyage

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'école de la Marche par Suzac

Commenter ce livre

 

L'école de la Marche

Suzac

Paru le 05/02/2026

112 pages

Suzac

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487211193
9782487211193
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.