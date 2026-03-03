Spin-off 3

La connexion entre Emma et Dylan est née très tôt, elle n'avait que quatre ans, lui six. Ils se sont rencontrés à l'orphelinat de Snowfall, en partie dirigé par le club de bikers local, les Devil's Wolf. Adoptés en même temps par des membres du MC, ils ont grandi ensemble. Après les années, les sentiments d'Emma n'ont fait que s'amplifier, tandis que Dylan semble se contenter d'une amitié sans faille Mais Emma en a assez d'être seulement la bonne copine, celle chez qui Dylan passe ses soirées pour regarder un film ou à qui il raconte fièrement ses conquêtes. Cette fois, elle est bien décidée à le mettre face à ses sentiments et l'obliger à ouvrir les yeux. Néanmoins, jusqu'où peut-on aller par honnêteté quand on risque de tout perdre ? Menaces, souvenirs douloureux, secrets révélés et malentendus viendront encore compliquer une relation déjà fragile.