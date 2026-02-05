Inscription
#Essais

Verdun

Michaël Bourlet, Rodolphe Ragu

"Le 21 février 1916, l'armée allemande lance une offensive sur Verdun. Les poilus résistent, cèdent les forts de Douaumont et de Vaux, pour finir par regagner le terrain perdu en décembre. De cette bataille mythique, les photographes de l'armée française ont pris de nombreuses images. D'abord destinées à servir la cause française dans une stratégie de propagande, elles intéressent aujourd'hui l'historien, qui cherche à accéder à la réalité de la bataille. A Verdun, on ne livre pas seulement un combat de tranchée à tranchée : c'est aussi une guerre de mouvement dans un mouchoir de poche. Et on ne lutte pas uniquement au sol sur un terrain dévasté : les deux armées s'affrontent également dans les airs, pour la maîtrise du ciel. Partout le soldat français souffre, partout il est montré comme héroïque, et les photographies participent à la naissance du "mythe de Verdun" . Présentées par Michaël Bourlet, historien de la Première Guerre mondiale et spécialiste de la bataille de Verdun, les cent-quarante photographies sélectionnées dans cet ouvrage racontent à leur façon l'histoire de la plus célèbre bataille de la Grande Guerre".

Par Michaël Bourlet, Rodolphe Ragu
Chez ECPAD

|

Auteur

Michaël Bourlet, Rodolphe Ragu

Editeur

ECPAD

Genre

Première guerre mondiale

Verdun

Michaël Bourlet, Rodolphe Ragu

Paru le 05/02/2026

207 pages

ECPAD

19,00 €

9782487175167
