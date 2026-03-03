Le réchauffement climatique est devenu irréversible, le niveau des mers augmente, les terres brûlent ; l'humanité s'effondre et la survie paraît hors de portée. Face à cette urgence, un groupe de scientifiques met au point des humanoïdes capables de résister aux conditions extrêmes et de préserver les dernières bribes de vie sur Terre. Ces Gardians, pensés pour protéger la mémoire du monde et assurer la continuité du vivant, deviennent le dernier espoir d'un monde à l'agonie. En filigrane de leur mission se dessinent des questions essentielles : que reste t il à sauver quand tout s'écroule ? Jusqu'où l'homme peut-il aller pour transmettre son héritage ? Roman de science-fiction, " Sous les cendres du monde " explore la frontière ténue entre disparition et renaissance, avec une conscience aiguë de l'urgence écologique.