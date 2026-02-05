Inscription
#Beaux livres

Photographier les instants éphémères

Anne-Laure Jacquart

Avec cet ouvrage, résolument pratique, concret, facile à lire et à feuilleter, Anne-Laure Jacquart vous propose un véritable coaching photo ! Elle vous invite à saisir les opportunités créatives que recèle votre quotidien et à ouvrir l'oeil sur toutes ces situations à l'apparence banale mais qui constituent de fabuleuses opportunités photographiques. Abordez, au fil des pages, 40 thèmes et situations de prises de vue classiques (ville, nature, humain, objets, décors familiers...), et profitez de 300 conseils ciblés, 450 photos inspirantes et 100 exercices pratiques sur mesure pour stimuler votre production d'images ! Parce que les photos les plus incroyables ne sont pas le fruit d'activités hors du commun mais d'un regard qui sait sublimer l'ordinaire, laissez-vous guider par Anne-Laure Jacquart et réinventez votre quotidien en images.

Par Anne-Laure Jacquart
Chez Eyrolles

|

Auteur

Anne-Laure Jacquart

Editeur

Eyrolles

Genre

Techniques photo

Photographier les instants éphémères

Anne-Laure Jacquart

Paru le 05/02/2026

245 pages

Eyrolles

24,00 €

9782416024504
