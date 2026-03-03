Reverso 2088

Orlando, 2088. Les intelligences artificielles règnent, dirigées par la redoutable Nova Divina, présidente toute-puissante. Pour limiter l'empreinte humaine sur la planète, elle organise la digitalisation des laissés-pour-compte - malades, chômeurs, vieillards, migrants... Tescha, jeune hackeuse surdouée et rebelle, cherche désespérément à percer le mystère de la disparition de son père, dont elle ne sait presque rien. Est-il mort ou son âme a-t-elle été digitalisée, plongée dans un monde virtuel, comme tant d'autres ? Quels sont les véritables projets de Nova Divina ? Sa quête l'emmènera bien plus loin qu'elle ne l'imagine. Mais quand tout est simulé - souvenirs, émotions, identités - qui croire ? Quand la machine contrôle les corps... et l'esprit, la réalité devient un concept comme un autre : sujet à caution. Hugo Voisin a passé son enfance en Afrique, nourri de romans d'aventure et d'une curiosité insatiable. Dès l'adolescence, il programme ses premiers jeux en BASIC, en rêvant d'univers parallèles. De retour en France, il se tourne vers l'informatique et travaille pour de grandes entreprises, où il explore les promesses de la réalité virtuelle et de l'intelligence artificielle. Mais ce sont surtout les dérives possibles - sociales, écologiques, humaines - qui alimentent sa réflexion. A travers ses romans d'anticipation, il interroge le futur, entre progrès et vigilance, avec l'envie d'embarquer le lecteur dans des récits qui questionnent autant qu'ils divertissent.