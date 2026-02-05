Et si tout ne se passait pas comme prévu ?

Lorsqu'un imprévu surgit, nous avons souvent tendance à le considérer comme un obstacle ou un échec, générant frustration, peur et résistance... Pourtant, c'est dans ces moments d'incertitude que résident des opportunités insoupçonnées. Ce livre vous invite à changer de perspective et à redécouvrir l'imprévisible comme une source d'intelligence : plutôt que de lutter contre l'imprévu, apprenez à l'accueillir et à en faire un allié. A travers des réflexions philosophiques, des outils pratiques et des anecdotes inspirantes, ce guide vous aidera à cultiver une posture plus souple, à dépasser vos peurs et à transformer l'inattendu en moteur de créativité et d'épanouissement. Un soutien précieux pour celles et ceux qui veulent avancer avec plus de sérénité et de confiance, même quand rien ne se passe comme prévu.