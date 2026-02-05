Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Et si tout ne se passait pas comme prévu ?

Alexandre Antonienko

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Lorsqu'un imprévu surgit, nous avons souvent tendance à le considérer comme un obstacle ou un échec, générant frustration, peur et résistance... Pourtant, c'est dans ces moments d'incertitude que résident des opportunités insoupçonnées. Ce livre vous invite à changer de perspective et à redécouvrir l'imprévisible comme une source d'intelligence : plutôt que de lutter contre l'imprévu, apprenez à l'accueillir et à en faire un allié. A travers des réflexions philosophiques, des outils pratiques et des anecdotes inspirantes, ce guide vous aidera à cultiver une posture plus souple, à dépasser vos peurs et à transformer l'inattendu en moteur de créativité et d'épanouissement. Un soutien précieux pour celles et ceux qui veulent avancer avec plus de sérénité et de confiance, même quand rien ne se passe comme prévu.

Par Alexandre Antonienko
Chez Eyrolles

|

Auteur

Alexandre Antonienko

Editeur

Eyrolles

Genre

Gestion des émotions

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Et si tout ne se passait pas comme prévu ? par Alexandre Antonienko

Commenter ce livre

 

Et si tout ne se passait pas comme prévu ?

Alexandre Antonienko

Paru le 05/02/2026

336 pages

Eyrolles

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782416022593
9782416022593
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.