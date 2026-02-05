Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Le passager du New York Express

Laurent Lagarde

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une lettre mystérieuse, un paquebot légendaire et une histoire d'amour qui traverse le temps et les océans. Augustine a cent dix ans et des yeux noisette qui, selon elle, auraient dû être bleus. Mais pourquoi donc ? L'explication se trouve dans une lettre postée à Cherbourg en 1912 et signée par un mystérieux Albert... qui pourrait être son père. Lorsqu'elle partage ce secret avec Estelle, jeune animatrice de la résidence Les Mirabelles, celle-ci ne se doute pas qu'elle va plonger au coeur d'une aventure incroyable et découvrir une poignante histoire d'amour. Accompagnée de Paul, l'arrière-petit-fils d'Augustine, elle embarque dans le New York Express pour un voyage à travers le temps, les archives et les océans. Alors qu'Estelle n'a jamais quitté sa Lorraine natale, cette enquête va la transporter plus d'un siècle en arrière, dans une époque de bals, de courses automobiles, de batailles historiques et de paquebots mythiques. Et le souffle romanesque de la Belle Epoque pourrait bien changer sa propre vie...

Par Laurent Lagarde
Chez Eyrolles

|

Auteur

Laurent Lagarde

Editeur

Eyrolles

Genre

Romance historique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le passager du New York Express par Laurent Lagarde

Commenter ce livre

 

Le passager du New York Express

Laurent Lagarde

Paru le 05/02/2026

288 pages

Eyrolles

18,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782416022555
9782416022555
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.