Le passager du New York Express

Une lettre mystérieuse, un paquebot légendaire et une histoire d'amour qui traverse le temps et les océans. Augustine a cent dix ans et des yeux noisette qui, selon elle, auraient dû être bleus. Mais pourquoi donc ? L'explication se trouve dans une lettre postée à Cherbourg en 1912 et signée par un mystérieux Albert... qui pourrait être son père. Lorsqu'elle partage ce secret avec Estelle, jeune animatrice de la résidence Les Mirabelles, celle-ci ne se doute pas qu'elle va plonger au coeur d'une aventure incroyable et découvrir une poignante histoire d'amour. Accompagnée de Paul, l'arrière-petit-fils d'Augustine, elle embarque dans le New York Express pour un voyage à travers le temps, les archives et les océans. Alors qu'Estelle n'a jamais quitté sa Lorraine natale, cette enquête va la transporter plus d'un siècle en arrière, dans une époque de bals, de courses automobiles, de batailles historiques et de paquebots mythiques. Et le souffle romanesque de la Belle Epoque pourrait bien changer sa propre vie...