Micro et macroéconomie

Cet ouvrage qui couvre l'ensemble de la microéconomie et de la macroéconomie aborde chaque thème à partir d'une fiche de révision synthétique et de cas pratiques. Il s'adresse principalement aux élèves de premier cycle d'économie, de classes préparatoires, des IEP ou des écoles de commerce et des magistères. Mais il s'adresse également aux élèves de BL. Qu'apporte spécifiquement cet ouvrage ? Tout d'abord, j'ai tenu à réduire la modélisation mathématique en mettant davantage l'accent sur la compréhension des modèles comme ISLM et 060G. J'aborde aussi les bases de l'actualisation, méthode utilisée par les banques d'affaires et les fonds de gestion pour valoriser les actifs financiers. Enfin, j'aborde des cas pratiques comme la faillite du fond LTOM.