Hooky est l'histoire des jumeaux Dani et Dorian Wytte qui, ayant raté le bus pour l'école de magie, choisissent pour mentor et professeur Maître Pendragon. Dans ce monde fantastique où les sorcières et les humains sont des ennemis jurés, Dani et Dorian tentent d'apprendre la magie et de réunifier le royaume avant que quelqu'un ne soit blessé. L'ouvrage explique comment dessiner les personnages principaux de Hooky, en se basant sur les dessins originaux. Les éléments graphiques caractéristiques de la série sont décomposés étape par étape, dans un style fidèle aux illustrations d'origine. L'autrice explique révèle ses procédés et délivre conseils et astuces. Bonus pour les fans de la série, Dessiner Hooky contient des dessins inédits de Míriam Bonastre Tur.