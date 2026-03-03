40 thèmes illustrés par le numérique pour l’agrégation interne de mathématiques

Ce livre présente une quarantaine de thèmes, couvrant une large partie du programme des oraux de l'agrégation interne de mathématiques. Les thèmes sont répartis en trois catégories : des illustrations pour accompagner des résultats courants ; des exercices corrigés que l'on peut adapter en exemples de cours ; des développements approfondis, présentables en deuxième partie d'entretien. Pour chacun d'entre eux, une application, au moins, est proposée avec Python, Geogebra ou LibreOffice. L'ouvrage constitue donc un point d'appui pour répondre aux attentes du jury concernant "l'usage pertinent des outils numériques". Au-delà de ce concours, il peut intéresser les candidats à l'agrégation externe ainsi que tous les enseignants et étudiants désireux d'améliorer leurs connaissances informatiques et de rendre les mathématiques avancées plus visuelles.