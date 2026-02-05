Inscription
#Essais

Mon programme konjac pour atteindre mon poids idéal et le garder à vie !

Ariane Baujard, Stéphanie Veyrier

ActuaLitté
Et si la clé d'une silhouette équilibrée se trouvait dans un aliment méconnu ? Facile à cuisiner, ultra-rassasiant et presque dépourvu de calories, le konjac est un allié minceur insoupçonné ! Utilisé depuis des siècles en Asie, il peut vous aider à atteindre votre poids idéal et à le stabiliser durablement, sans frustration ni privation. Dans ce guide complet, vous découvrirez : - Tout ce qu'il y a à savoir sur le konjac : ses bienfaits, où le trouver et comment l'intégrer facilement à vos repas. - Un programme minceur détaillé, avec des conseils pratiques et des stratégies efficaces pour des résultats durables. - Une sélection de recettes gourmandes, variées et simplissimes à réaliser, pour allier équilibre et plaisir au quotidien. Richement illustré et accessible à tous, ce livre sera votre atout pour transformer votre alimentation en douceur et adopter un mode de vie plus sain !

Par Ariane Baujard, Stéphanie Veyrier
Chez Eyrolles

|

Auteur

Ariane Baujard, Stéphanie Veyrier

Editeur

Eyrolles

Genre

Autres régimes

Paru le 05/02/2026

144 pages

Eyrolles

17,00 €

9782416021602
