Mon programme konjac pour atteindre mon poids idéal et le garder à vie !

Et si la clé d'une silhouette équilibrée se trouvait dans un aliment méconnu ? Facile à cuisiner, ultra-rassasiant et presque dépourvu de calories, le konjac est un allié minceur insoupçonné ! Utilisé depuis des siècles en Asie, il peut vous aider à atteindre votre poids idéal et à le stabiliser durablement, sans frustration ni privation. Dans ce guide complet, vous découvrirez : - Tout ce qu'il y a à savoir sur le konjac : ses bienfaits, où le trouver et comment l'intégrer facilement à vos repas. - Un programme minceur détaillé, avec des conseils pratiques et des stratégies efficaces pour des résultats durables. - Une sélection de recettes gourmandes, variées et simplissimes à réaliser, pour allier équilibre et plaisir au quotidien. Richement illustré et accessible à tous, ce livre sera votre atout pour transformer votre alimentation en douceur et adopter un mode de vie plus sain !