Réglementation professionnelle et déontologie de l'expert-comptable et du commissaire aux comptes DEC 1

Jean-Pierre Emmerich, Gérard Lejeune

ActuaLitté
Ce livre est un véritable outil d'acquisition des connaissances pour préparer l'épreuve. Les auteurs y ont mis l'expérience qu'ils ont de l'examen pour permettre aux lecteurs : - d'acquérir toutes les connaissances qui figurent au programme, de les revoir facilement à tout moment et de les mémoriser ; - de savoir bien utiliser les connaissances acquises pour réussir l'épreuve. Points forts - Seul ouvrage sur le marché, pas de concurrence sur le diplôme du DEC - Un cours entièrement rédigé et conforme au programme - 11 fiches présentant l'expertise comptable (accès, obligation, cessations des fonctions) - 11 fiches présentant le commissariat aux comptes (nomination, mandat, cession...) - Intègre les dernières dispositions réglementant la profession

Chez Gualino Editeur

Paru le 10/03/2026

280 pages

25,50 €

9782297288187
