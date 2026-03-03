Réglementation professionnelle et déontologie de l'expert-comptable et du commissaire aux comptes DEC 1

Ce livre est un véritable outil d'acquisition des connaissances pour préparer l'épreuve. Les auteurs y ont mis l'expérience qu'ils ont de l'examen pour permettre aux lecteurs : - d'acquérir toutes les connaissances qui figurent au programme, de les revoir facilement à tout moment et de les mémoriser ; - de savoir bien utiliser les connaissances acquises pour réussir l'épreuve. Points forts - Seul ouvrage sur le marché, pas de concurrence sur le diplôme du DEC - Un cours entièrement rédigé et conforme au programme - 11 fiches présentant l'expertise comptable (accès, obligation, cessations des fonctions) - 11 fiches présentant le commissariat aux comptes (nomination, mandat, cession...) - Intègre les dernières dispositions réglementant la profession