Amour, Fascisme & CDD

Retour du délire fasciste, arrivée de l'intelligence artificielle en renfort de la bêtise humaine... le monde du travail est secoué. Même les employés de l'administration, soudain sous le joug d'un collègue zélé... Après Amour, Djihad et RTT, Marc Dubuisson revient avec le même décor et le même principe : la prise d'otage de tous les salariés de l'administration départementale par le dénommé Kowalsky, suite à sa radicalisation. Le contexte ayant changé, Kowalsky se convertit au crypto-fascisme et au masculinisme et décide de soumettre ses collègues à la torture de réunions PowerPoint interminables.