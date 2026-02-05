Inscription
#Imaginaire

Amour, Fascisme & CDD

Marc Dubuisson

ActuaLitté
Retour du délire fasciste, arrivée de l'intelligence artificielle en renfort de la bêtise humaine... le monde du travail est secoué. Même les employés de l'administration, soudain sous le joug d'un collègue zélé... Après Amour, Djihad et RTT, Marc Dubuisson revient avec le même décor et le même principe : la prise d'otage de tous les salariés de l'administration départementale par le dénommé Kowalsky, suite à sa radicalisation. Le contexte ayant changé, Kowalsky se convertit au crypto-fascisme et au masculinisme et décide de soumettre ses collègues à la torture de réunions PowerPoint interminables.

Par Marc Dubuisson
Chez Delcourt

|

Auteur

Marc Dubuisson

Editeur

Delcourt

Genre

Humour

Retrouver tous les articles sur Amour, Fascisme & CDD par Marc Dubuisson

Amour, Fascisme & CDD

Marc Dubuisson

Paru le 05/02/2026

72 pages

Delcourt

14,50 €

ActuaLitté
9782413093244
© Notice établie par ORB
