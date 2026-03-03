Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Une nouvelle douane ? Dossier spécial : la décision fiscale

Michel Bouvier, LGDJ

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
SOMMAIRE EDITORIAL - La régulation des finances locales : une question cruciale pour la soutenabilité des finances publiques Michel Bouvier THEME - UNE NOUVELLE DOUANE ? - Avant-Propos Jean-Luc Albert, Manuel Chastagnaret et Emmanuel Joannard-Lardant - Douane, Douanes Jean-Luc Albert - L'évolution sécuritaire des douanes : le retour de la frontière Laure Beltrando - Un équilibre impossible entre protectionnisme et multilatéralisme ? Manuel Chastagnaret - "Europe, Monde, Douane : les nouveaux enjeux" Marc Dagorn - La formation initiale des cadres douaniers au service de la diversité des métiers, entre permanence et transformation Emmanuelle Gidoin - L'administration des douanes, une administration fiscale ? Emmanuel Joannard-Lardant - La délimitation de la frontière entre les interdictions des taxes d'effet équivalent et les impositions intérieures en droit de l'Union européenne Fabrice Picod - Risque douanier et gouvernance Marc Tertrais, Géraldine Jarlegant, Frédéric Jac quot et Clément Bascoul - Hommage au professeur Claude J. Berr DOSSIER - DOSSIER SPECIAL : LA DECISION FISCALE - Allocution d'ouverture Hervé Marseille - La décision fiscale : un processus complexe Michel Bouvier - La prise en compte des impératifs d'applicabilité dans la décision fiscale André Barilari - La direction de la législation fiscale Laurent Martel - Faut-il constitutionnaliser un plafond de pression fiscale ? Victor Fouquet - L'impôt et les nouveaux biens immatériels Philippe Thiria - L'(in)adaptation du Code général des impôts à la fiscalité 2. 0 Frédéric Douet CHRONIQUES - CHRONIQUE DE GOUVERNANCE FINANCIERE PUBLIQUE - Emploi des assistants parlementaires européens et règle du service fait Paul Hernu - L'IA appliquée au contrôle hiérarchisé de la dépense de l'Etat Messaoud Saoudi - CHRONIQUE DE GOUVERNANCE FINANCIERE LOCALE - Fiscalité locale et fiction juridique : genèse et dévoiement d'une ambiguïté originelle Thibault de Gramont - CHRONIQUE FISCALE - Fiscalité comportementale et égalité devant l'impôt à l'aune de la jurisprudence constitutionnelle Olivier Boyer - La rémanence de la notion de taxe à l'ère des impositions de toutes natures François Barviaux - CHRONIQUE DE GOUVERNANCE FINANCIERE PUBLIQUE COMPAREE - L'exécution de la dépense publique à l'épreuve du Covid-19 au Cameroun Yvette Obekandon - CHRONIQUE BIBLIOGRAPHIQUE - Paul Hernu, La comptabilité publique - Théorie et pratique du système de comptabilité publique en France Jean-Bernard Mattret - Nicolas Groper et Christian Michaut, Responsabilité des gestionnaires publics devant le juge financier 2025/2026 Jean-François Boudet

Par Michel Bouvier, LGDJ
Chez LGDJ

|

Auteur

Michel Bouvier, LGDJ

Editeur

LGDJ

Genre

Finances publiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Une nouvelle douane ? Dossier spécial : la décision fiscale par Michel Bouvier, LGDJ

Commenter ce livre

 

Une nouvelle douane ? Dossier spécial : la décision fiscale

Michel Bouvier, LGDJ

Paru le 03/03/2026

114 pages

LGDJ

64,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782275163611
9782275163611
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie : la littérature appelle à renouer avec le vivant Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.