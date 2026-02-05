Le réveil des Grifeuillus

Les Sept-Feux sont en danger. Nous devons prendre des mesures drastiques. Nous n'avons pas le temps de jouer. Toute l'Ecosse est en alerte depuis qu'une étrange créature a été aperçue dans le pays. Alors que les journaux affichent en une la photographie d'une silhouette floue, les médias s'interrogent : s'agirait-il du monstre du Loch Ness ? L'alliance des Sept-Feux a bien sa petite idée... Pour eux, c'est évident, il s'agit d'un des Griffeuillus qui s'est réveillé après avoir été pétrifié pendant plusieurs siècles ! Henry et ses amis n'ont pas de temps à perdre. Ils doivent le retrouver avant que la terrible Lady Blackstone ne mette la main sur le dragon...